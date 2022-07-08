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Общество8 июля 2022 14:17

Воронежцы создали петицию в защиту скандального кадетского корпуса

Родители не верят, что педагоги били детей
Мария Щербакова

Родители создали петицию в поддержку руководства Острогожского филиала Горожанского казачьего кадетского корпуса. В интернете ранее распространили информацию о том, что педагоги жестко обращаются с воспитанниками, избивают их. Создатели петиции уверены, что это неправда. Обращение появилось на сайте Petitions.net.

В комментариях защитники кадетского корпуса указали, что недостоверную информацию через СМИ до губернатора донесла «шайка клеветников». Недоброжелатели якобы пытаются очернить славное имя корпуса.

Так или иначе, по признакам халатности со стороны должностных лиц кадетского корпуса следователи возбудили уголовное дело.