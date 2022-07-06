После жалоб на насилие в казачьем кадетском корпусе под Воронежем возбудили уголовное дело

Фото - СУ СКР по Воронежской области

По факту халатности должностных лиц образовательного учреждения в Острогожске возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону 6 июля.

Речь об Острогожском филиале Горожанского казачьего кадетского корпуса. Ранее учреждением заинтересовалась прокуратура и нагрянула туда с проверкой.

Как отметили в СУ СКе, ранее родители учеников сообщили руководству кадетского корпуса о том, что сотрудники применяют физическую силу к одной из воспитанниц. Однако на жалобы руководство никак не отреагировало.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Кроме того, они обещают дать оценку «ненадлежащему исполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическими работниками».