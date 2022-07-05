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Общество5 июля 2022 13:25

Прокуратура проверит кадетский корпус в Воронежской области посли публикации в СМИ

Ведомство выяснит, как соблюдаются права воспитанников в Острогожском филиале Горожанского казачьего кадетского корпуса
Ирина КАЗАНИНА

Прокуратура Воронежской области организовала проверку фактов нарушения прав несовершеннолетних в Острогожском филиале Горожанского казачьего кадетского корпуса, о которых сообщили СМИ.

Проверку доверили Острогожской межрайонной прокуратуре. Ей предстоит дать правовую оценку соблюдению в кадетском корпусе законодательства об образовании, о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, законности расходования бюджетных средств, действий должностных лиц в отношении воспитанников образовательного учреждения. Если факты нарушений подтвердятся, то ведомство примет меры прокурорского реагирования.

- Одновременно с этим, в настоящее время следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником или другим работником образовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним», - сообщили в прокуратуре области, которая контролирует ход проверки.