Экс-депутат Воронежской облдумы Сергей Почивалов заплатит штраф в 750 тыс. за мошенничество на 11 млн

Бывший депутат Облдумы Сергей Почивалов и бизнесмен Александр Чуба отделались штрафами за мошенничество. Ленинский районный суд признал их виновными. Почивалов заплатит 750 тыс. рублей, а его подельник 250. Об этом сообщили в пресс-службе суда в четверг, 7 июля.

Изначально уголовное дело было по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере). Однако его переквалифицировали на часть 3 (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Максимальное наказание по ней до 6 лет лишения свободы. Отметим, приговор пока в законную силу не вступил. Экс-депутат и предприниматель могут обжаловать его.

Почивалова задержали в феврале 2021 года. По версии следствия, экс-депутат и Чуба поставляли комбинатам благоустройства Железнодорожного, Левобережного, Коминтерновского и Центрального районов некондиционный песок. То есть, не высокого качества, а нарытый в ближайших карьерах. Компания Почивалова заключала контракты с коммунальщиками, а фирма Чуба занималась перевозками. На этом бизнесмены «сэкономили» 11 млн рублей. Разработка дела началась на основании материалов проверки ФСБ.