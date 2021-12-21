В Воронеже начался суд над бывшим депутатом областной Думы

Cергей Почивалов сменил властные кабинеты на скамью подсудимых. Фото: с сайта voronezh.er.ru

В Ленинском районном суде началось рассмотрение уголовного дела бывшего депутата Воронежской областной Думы, бизнесмена Сергея Почивалова. Его и еще одного предпринимателя Александра Чуба обвиняют в крупной афере.

По версии следствия, бизнесмены поставляли комбинатам благоустройства Железнодорожного, Левобережного, Коминтерновского и Центрального районов некондиционный песок. То есть, не высокого качества, а нарытый в ближайших карьерах. Компания Почивалова заключала контракты с коммунальщиками, а фирма Чуба занималась перевозками. Следователи полагают, что на этом бизнесмены «сэкономили» 11 миллионов рублей. Разработка дела началась на основании материалов проверки ФСБ.

Сергей Почивалов признал свою вину. На заседании предоставили и другие ее доказательства: контракты компании экс-депутата с комбинатами благоустройства, счета за песок и результаты его экспертизы.

Обоим бизнесменам грозит до двух лет лишения свободы.