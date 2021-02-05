В Воронеже задержан экс-депутат воронежской облдумы Сергей Почивалов по подозрению в мошенничестве

Фото – Воронежская областная Дума

Силовики задержали бывшего депутата областной думы от фракции «Единая Россия» Сергея Почивалова. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» рассказал источник в правоохранительных органах 5 февраля.

Он уточнил, что региональный главк на основе материалов УФСБ возбудил в отношении бывшего народного избранника уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). По предварительным данным, экс-парламентарий мог быть причастен к управлению через доверенных лиц фирмой ООО «Сарк Инвест». Компания поставляла некачественный песок для муниципальных комбинатов благоустройства. Как полагают правоохранители, таким образом может быть похищено 11 млн рублей.

Как пояснил источник, Почивалова задержали еще вчера, 4 февраля. В данный момент он ожидает избрания меры пресечения в изоляторе временного содержания. Он уже дал признательные показания и написал явку с повинной.

Кроме того, ранее, в конце января, уголовное дело возбудили и в отношении дочери Сергея Почивалова Елены. Ее также подозревают в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По словам источника, она могла по подложным документам, завысив объемы производимой рыбы, при поддержке неких «бизнесменов и депутатов» якобы получить субсидию в 400 тысяч рублей. Деньги выделялись в рамках регионального проекта системы поддержки фермеров и развития сельского хозяйства.

Пока Елене Почиваловой предъявили обвинение заочно.

– Если в понедельник она не явится по вызову правоохранителей, ее объявят в розыск.

Напомним, в 2019 году экс-депутат Сергей Почивалов попал в скандальную историю, произошедшую в Воронежской области. Тогда в СМИ появилась информация, что он якобы порезал туристам из Германии шины на АЗС в райцентре Анна. Правда, сам Почивалов от этой истории всячески открещивался.