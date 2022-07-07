Еще один уроженец Воронежской области погиб на Украине

Роману Иголкину было 43 года Фото: ИВАНОВА Диана

Еще один воронежец погиб во время спецоперации на Украине. О смерти уроженца Бутурлиновского района Романа Иголкина сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале в четверг, 7 июля.

Известно, что Иголкин погиб в бою в Мелитополе. Губернатор выразил соболезнования его родным и близким.

- Роман Борисович родился в нашей области и здесь же реализовал свою мечту – стать военным. На протяжении многих лет он честно служил Родине и до конца исполнил долг, принимая участие в специальной военной операции, - отметил глава региона.

Роман Иголкин – выпускник Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Ему было 43 года.

Напомним, ранее стало известно, что на Украине погиб уроженец села Хохол Хохольского района Дмитрий Сидельников. Он участвовал в боевых действиях в составе 61-й отдельной бригады морской пехоты. Сидельникова похоронили на родине 24 июня. Он посмертно награжден орденом Мужества.