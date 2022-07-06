Из-за опасения давления на свидетелей директора воронежских кладбищ отстранили от работы

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Стали известны подробности отстранения экс-директора МКУ «Администрация городских кладбищ» Андрея Хаустова от работы. Избранная мера пресечения была связана в том числе и с его возможностью давления на свидетелей. Об этом рассказали в Ленинском райсуде.

Не исключено, что в его деле есть свидетели, которые находятся под действием программы о защите свидетелей.

Напомним, мужчину задержали в конце прошлого года по подозрению в покушении на взятку (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, 6 декабря 2021 года к Хаустову с просьбой о захоронении конкретно на Юго-Западном кладбище умершей родственницы обратился некий человек. Но на этом погосте уже давно разрешено только подзахоронение близких родственников ранее умерших людей. Однако директор за полмиллиона рублей согласился помочь в решении вопроса. Вот только деньги до руководителя кладбищ так и не дошли – помешали силовые структуры.

Уголовное дело возбудили в начале декабря прошлого года. Директор при этом с насиженного места увольняться отказался и продолжал свою работу. Тогда его отстранили от должности после решения суда 15 апреля. Сейчас Андрей Хаустов продолжает находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.