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Общество4 июля 2022 11:12

Из Воронежской области в ЛНР отправилось еще почти 13 тонн гуманитарного груза

В основном это продукты питания
Евгения ФРОЛОВА

Из Воронежской области в три подшефных района Луганской народной республики доставили еще почти 13 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщили в пресс-центре регионального правительства 4 июля.

Там уточнили, что в основном жителям Марковского, Меловского и Новопсковского районов на этот раз передали продукты питания. Ранее на подшефные территории передали крупную партию медикаментов. А также по поручению губернатора Александра Гусева туда из столицы Черноземья уехали девять коммунальных машин.

Как отмечали в облправительстве, на этом помощь от нашего региона не закончится. Республика еще получит оборудование для восстановления систем водоснабжения: почти два километра трубопровода и шесть глубинных насосов.