По поручению губернатора трем подшефным Воронежской области районам ЛНР передали коммунальную технику

фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

16 июня в рамках подписанных соглашений о сотрудничестве трем районам Луганской народной республики — Марковскому, Меловскому и Новопсковскому, над которыми Воронежская область взяла шефство, передали первую коммунальную технику. Такое поручение сделал губернатор Александр Гусев. Об этом сообщили в облправительстве 16 июня.

Парк в каждом районе ЛНР пополнился тремя спецавтомобилями — мусоровозом МАЗ, аварийной машиной УАЗ и ассенизаторской машиной ГАЗ. В церемонии передачи приняли участие замруководителя департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Елена Евсюкова и представители районов ЛНР — и. о. главы администрации Меловского района Олег Савченко, и. о. главы администрации Новопсковского района Виктория Кайдалова, и. о. главы администрации Марковского района Игорь Дзюба.

На этом помощь от нашего региона не закончится. В ближайшее время республика еще получит оборудование для восстановления систем водоснабжения: почти два километра трубопровода и шесть глубинных насосов.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

— Пострадавшим районам соседней республики предстоит непростой путь возвращения привычного уклада жизни. Поэтому нам важно помочь им. Первоочередные задачи, которые нужно сейчас решать — вопросы в коммунальной сфере. Нужно обеспечить людей базовыми бытовыми удобствами. Поэтому первый шаг — передать им коммунальную технику. Именно о ней нас и просили местные власти, — подчеркнул губернатор Александр Гусев.

Глава Воронежской области также поручил сотрудникам регионального департамента ЖКХ и энергетики помочь коммунальным службам обследовать в подшефных районах поврежденные инженерные системы и составить планы по их восстановлению. В течение следующих месяцев воронежские специалисты планируют поучаствовать в реконструкции систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также в подготовке квалифицированных работников сферы ЖКХ во всех трех районах ЛНР.

— Понимаем, насколько необходима сейчас помощь нашим соседям, которые несколько лет живут в непростой ситуации. Особенно это касается сферы ЖКХ – одного из наиболее важных направлений жизнедеятельности. Уют в городах и селах так же, как и уют в любом доме, начинается с чистоты, порядка и исправности коммунальных систем, — отметила замруководителя департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Елена Евсюкова.

К слову, в Воронежской области сейчас активно ведется процесс обеспечения муниципалитетов необходимой коммунальной техникой. В 2022 году на эти цели выделили 714 млн рублей из областного бюджета. Средства распределили между всеми городскими округами и муниципальными районами региона. Уже приобрели более сотни единиц техники. Еще около 30 единиц будут закуплены в ближайшее время.

Ирина Щабанова