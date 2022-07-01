Два воронежских выпускника сдавали ЕГЭ по китайскому языку

С ЕГЭ по иностранным языкам справились 90% выпускников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 90% выпускников воронежских школ, выбравших ЕГЭ по иностранным языкам, справились с задачей. В основной период экзамен сдавали 869 человек. Большая часть из них – 846 – выбрали английский. Об этом сообщили в департаменте образования, науки и молодежной политики в пятницу, 1 июля.

По ЕГЭ по английскому более 70 баллов набрали 502 человека, 85 и более – 196. Минимальный порог в 22 балла преодолели 99,4%. Средний балл составил 70.

Минимальный порог на экзамене по французскому преодолели все участники. Средний балл – 76. Семь человек набрали 70 и более баллов, а четыре – более 85%.

Немецкий язык сдавали 12 человек. Только один из них не справился с задачей. Средний балл – 55. Более 70 баллов набрали 3 человека, более 85 – один.

Два воронежских школьника выбрали ЕГЭ по китайскому языку. Проходной балл набрал один из них.

В департаменте отметили, что ЕГЭ по иностранным языкам делится на две части. В одни день выпускники сдают экзамен письменно, в другой – устно. При этом устная часть сдается по желанию. Максимально она может принести 20 баллов.

Напомним, три выпускника школ Воронежской области стали «мультибалльниками» - они получили высшую оценку по двум ЕГЭ, набрав в сумме 200 баллов.