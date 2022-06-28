Воронежский отель Holiday Inn сменил бренд на Cosmos HG

с сайта https://voronezh.cosmosgroup.ru/ Фото: Предоставлено

Воронежский отель Holiday Inn Express Voronezh сменит бренд. Британский оператор Intercontinental Hotels Group разорвал отношения с владельцем - российской Cosmos Hotel Group (часть АФК «Система»). Теперь гостиница будет называться Cosmos Smart Voronezh Hotel. Об этом сообщили на сайте компании.

Там отметили, что после смены бренда гостиницы продолжат работать в штатном режиме. Цены, перечень услуг, правила их предоставления, исполнитель – не изменятся.

- Мы благодарим IHG за многолетнее взаимовыгодное сотрудничество. Увеличение числа гостиниц, работающих под собственным брендом Cosmos HG, соответствует нашей стратегии развития. С учетом тех объектов, которые мы планируем построить, а их свыше 10, а также отелей сторонних владельцев, которые в ближайшее время перейдут под управление Cosmos HG, компания успешно выполнит задачу по достижению лидирующих позиций на отечественном гостиничном рынке, - заявил президент Cosmos HG Алексей Акиндинов.

Напомним, ранее стало известно, что работу продолжит отель Marriott. При этом компания Marriott International (международная компания по управлению гостиничными сетями со штаб-квартирой в США) сообщила о приостановке деятельности в России. Однако компании принадлежит только бренд отеля. Все остальное (здание, земля и т.д.) находится в собственности российских предпринимателей.