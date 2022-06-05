В центре Воронежа отель Marriott, несмотря на санкции, закрывать не собираются

Отель Marriott на фоне старинных зданий центра Воронежа выглядит не очень органично. Фото: Юрий КОЗЛОВ

На фоне заявлений Marriott International (международная компания по управлению гостиничными сетями со штаб-квартирой в США) о приостановке операций России появилась обеспокоенность возможностью продолжения работы отеля под этим брендом в центре Воронежа. Однако, по данным ряда источников можно судить, что по крайней мере пока угрозы закрытия нет.

Дело в том, что компании Marriott International принадлежит только бренд отеля, все остальное (здание, земля и т.д.) находится в собственности российских предпринимателей. Да и сама американская компания, владеющая сетью отелей, осуждая спецоперацию на Украине (это ритуальная процедура для каждой крупной организации в США), заявила, что процесс приостановки операций на рынке, где Marriott работает уже 25 лет, сложен. Переводя на русский язык, это, видимо, означает: не хотим, но заставляют. Видимо, поэтому и со сменой бренда не торопятся.

Отель Marriott в Воронеже, напомним, построили в 2017 году. В пятизвездочной гостинице 221 номер и 101 апартамент. На территории отеля расположены бальный зал на 550 гостей и пять конференц-залов. Во время чемпионата мира в 2018 году в отеле жили футболисты сборной Марокко.

Надо сказать, не все воронежцы в восторге от места расположения отеля. На фоне старинных зданий исторического центра современная махина выглядит не очень органично. Да и плотность застройки в этом месте вызывает вопросы.