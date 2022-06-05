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Общество5 июня 2022 7:31

В центре Воронежа отель Marriott, несмотря на санкции, закрывать не собираются

Зарубежной компании принадлежит только бренд, но и его пока менять не планируют
Олег КУЗНЕЦОВ
Отель Marriott на фоне старинных зданий центра Воронежа выглядит не очень органично.

Отель Marriott на фоне старинных зданий центра Воронежа выглядит не очень органично.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

На фоне заявлений Marriott International (международная компания по управлению гостиничными сетями со штаб-квартирой в США) о приостановке операций России появилась обеспокоенность возможностью продолжения работы отеля под этим брендом в центре Воронежа. Однако, по данным ряда источников можно судить, что по крайней мере пока угрозы закрытия нет.

Дело в том, что компании Marriott International принадлежит только бренд отеля, все остальное (здание, земля и т.д.) находится в собственности российских предпринимателей. Да и сама американская компания, владеющая сетью отелей, осуждая спецоперацию на Украине (это ритуальная процедура для каждой крупной организации в США), заявила, что процесс приостановки операций на рынке, где Marriott работает уже 25 лет, сложен. Переводя на русский язык, это, видимо, означает: не хотим, но заставляют. Видимо, поэтому и со сменой бренда не торопятся.

Отель Marriott в Воронеже, напомним, построили в 2017 году. В пятизвездочной гостинице 221 номер и 101 апартамент. На территории отеля расположены бальный зал на 550 гостей и пять конференц-залов. Во время чемпионата мира в 2018 году в отеле жили футболисты сборной Марокко.

Надо сказать, не все воронежцы в восторге от места расположения отеля. На фоне старинных зданий исторического центра современная махина выглядит не очень органично. Да и плотность застройки в этом месте вызывает вопросы.