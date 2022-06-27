С 1 сентября в воронежских школах увеличат стоимость горячего питания

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Воронежской области с 1 сентября 2022 года увеличат стоимость горячего питания для учеников начальных классов, которые получают его бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента образования, науки и молодежной политики 27 июня.

Один завтрак или обед школьника обойдется в 71,5 рублей вместо 68,5 рублей. В целом рост составит 4,4%. Эти средства выделяются из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Решение о повышении стоимости питания приняли на межведомственной комиссии по организации школьного питания Воронежской области.

Как отметили в департаменте, это позволит сделать меню более привлекательным. Бесплатные завтраки или обеды для младшеклассников всех воронежских школ ввели с 1 сентября 2020 года. В 2020-21 учебном году их стоимость составила 54,02 рубля. Школьное питание стало доступно в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».