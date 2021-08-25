«Чтобы было вкуснее»: В Воронеже увеличили расходы на школьное питание

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Депутаты городской думы проголосовали за повышение бюджетных расходов на обеды и завтраки в воронежских школах. С 1 сентября величина стоимости одноразового горячего питания для отдельных категорий учащихся, которые получают его бесплатно, вырастет с 54, 02 рублей до 68,5 рублей в день. Об этом сообщили в думской пресс-службе.

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И качественно, и разнообразно

Питание в городских школах – вопрос не только актуальный, но и социально-значимый. В преддверии нового учебного года его рассмотрели на совещании в городской Думе.

Руководитель управления образования Воронежа Любовь Кулакова сказала, что повышение расходов на школьное питание позволит улучшить его качество и разнообразить меню.

Как пояснили в горДуме, изменения коснутся стоимости завтраков или обедов для младшеклассников, независимо от смены обучения. Вырастут расходы на завтраки школьников из социально незащищенных семей с 5-го по 11-й классы.

Также увеличится сумма на горячее питание для обучающихся, посещающих группы продленного дня. На завтрак или на обед – будет зависеть от смены посещения. Повысится стоимость обедов и для учащихся 1 – 11-х классов, состоящих на диспансерном учете в противотуберкулезном диспансере.

Кроме того, на улучшенное бесплатное питание могут рассчитывать спортсмены-разрядники, и школьники, имеющие звания «мастер спорта», «кандидат в мастера спорта», учащиеся муниципальных учреждений допобразования, спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, юноши допризывного возраста, имеющие дефицит массы тела, и учащиеся с ограниченными возможностями здоровья.

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Ангелина Мельникова получила звание Почетного гражданина Воронежа

Также депутаты горДумы выбирали новых Почетных граждан Воронежа. Высокого звания удостоили олимпийскую чемпионку Ангелину Мельникову, которая добилась побед две недели назад на Олимпийсках играх в Токио.

На звание Почетного гражданина Воронежа в этот раз кроме Ангелины выдвигали еще четыре кандидатуры – директора КБХА Сергея Ковалева, заслуженного учителя РФ Алевтину Леонову, экс-главу департамента культуры, а ныне директора Губернского педагогического колледжа Ивана Образцова, профессора кафедры актерского мастерства института искусств Евгения Слепых.

Большинство парламентариев – двадцать семь – отдали предпочтение гимнастке.

– Хотелось бы поддержать нашу гордость, нашу спортсменку. Она приехала триумфатором игр в Токио. Я голосовал за нее. Надеюсь, что остальные кандидаты, а все они – очень достойные люди, не обидятся. Я уверен, что молодежь нужно поддерживать, – рассказал о своем решении депутат Роман Жогов.

Кроме того, на заседании депутаты внесли изменения в Положение об организации транспортного обслуживания населения на территории города. В связи с заключением новых контрактов с перевозчиками, народные избранники зафиксировали в перспективе сокращение установленных сроков максимальной эксплуатации подвижного состава и на каждом маршруте при выпуске на линию соблюдение необходимой доли автобусов, оборудованных для перевозки маломобильных граждан.