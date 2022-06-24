Воронежцы могут посмотреть трансляцию выпускного

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мэрия Воронежа поделилась с горожанами ссылкой, по которой они могут посмотреть трансляцию общегородского выпускного в режиме реального времени. Сделать это можно в аккаунте администрации ВКонтакте.

Напомним, городской праздник прощания со школой начнется 25 июня в 20.00. В парке «Алые паруса» развернется множество развлекательных площадок. Две сотни охранников и волонтеров будут наблюдать за порядком, с воды тоже будут вести патрулирование территории.

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