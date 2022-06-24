Губернатор наградил медалью «За труды во благо земли Воронежской» заместителя мэра Марину Плиеву

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Губернатор Александр Гусев наградил медалью «За труды во благо земли Воронежской» заместителя главы администрации - полномочного представителя главы городского округа в городской Думе Марину Плиеву. Торжественная церемония состоялась в правительстве Воронежской области.

Марина Плиева - один из наиболее квалифицированных специалистов-практиков с многолетним стажем, чья специализация лежит в сфере муниципального права. При ее непосредственном участии и руководстве создавалась новая нормативная база деятельности Воронежа.

- Наградить медалью «За труды во благо земли Воронежской» Плиеву Марину Васильевну – за многолетний плодотворный труд, высокий и профессионализм и большой личный вклад в социально-экономическое развитие городского округа город Воронеж», - сказано в Указе губернатора Воронежской области, подписанном накануне 55-летия вице-мэра.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

В день юбилея мэр Воронежа Вадим Кстенин поздравил Марину Васильевну:

- Многие годы все, что относится к обеспечению юридических основ деятельности администрации Воронежа, связано с ее именем. Она стояла у истоков введения в областном центре основополагающего закона в сфере местного самоуправления, руководила разработкой нового Устава Воронежа, создавала механизмы реализации полномочий администрации в рамках нового законодательства и многое другое, что сегодня определяет правовой фундамент жизни нашего миллионного города. Высокие компетентность и ответственность, увлеченность и преданность делу, одинаково сильная любовь и к праву, и к Воронежу – это лишь небольшая часть тех замечательных качеств, которые характеризуют Марину Плиеву как профессионала.

Марина Плиева в 1991 году окончила Воронежский государственный университет по специальности «правоведение», а в 2008 году – Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление». С 2004 года непрерывно работает в администрации городского округа город Воронеж: начальником управления разработки нормативно-правовой базы местного самоуправления; начальником административно-правового управления; заместителем главы администрации; директором департамента общественной безопасности; полномочным представителем главы городского округа в городской Думе – руководителем правового управления, заместителем главы администрации - полномочным представителем главы городского округа в городской Думе. Действительный муниципальный советник муниципальной службы 1 класса.

Олег КУЗНЕЦОВ