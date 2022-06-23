Силовики провели оперативные мероприятия в ВГТУ

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Воронежский государственный технический университет снова оказался в поле зрения силовиков. В вузе стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия. Поводом для этого могло послужить новое уголовное дело о коррупции. Об этом рассказал собственный источник в правоохранительных органах.

Сотрудники УФСБ, УЭБ и ПК ГУ МВД и СУ СКа проверяли деятельность председателя экономического диссертационного совета и заведующей кафедрой цифровой и отраслевой экономики Натальи Сироткиной. По информации источника, ее заподозрили во взяточничестве.

Ранее под уголовное дело попал экс-глава опорного вуза Сергей Колодяжный. Его обвиняют в присвоении вверенного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).