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Происшествия23 июня 2022 12:04

Силовики провели оперативные мероприятия в ВГТУ

Поводом стало уголовное дело о коррупции
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Воронежский государственный технический университет снова оказался в поле зрения силовиков. В вузе стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия. Поводом для этого могло послужить новое уголовное дело о коррупции. Об этом рассказал собственный источник в правоохранительных органах.

Сотрудники УФСБ, УЭБ и ПК ГУ МВД и СУ СКа проверяли деятельность председателя экономического диссертационного совета и заведующей кафедрой цифровой и отраслевой экономики Натальи Сироткиной. По информации источника, ее заподозрили во взяточничестве.

Ранее под уголовное дело попал экс-глава опорного вуза Сергей Колодяжный. Его обвиняют в присвоении вверенного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).