Сбер поддержал программу обучения финансовой грамотности людей с особенностями здоровья

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В рамках проекта Центрально-Черноземного банка «Все разные. Все равные» члены Воронежского областного Центра комплексной реабилитации инвалидов «Семь Ступеней» прошли курс по финансовой грамотности, обучились работе с приложением Сбербанк Онлайн, а также правилам использования банковских карт.

Проект «Все разные. Все равные» существует несколько лет и включает мероприятия по формированию финансовой и цифровой грамотности у людей с инвалидностью, а также адаптационные курсы по работе с банковскими сервисами для клиентов с ментальными особенностями. В перспективе – проведение мастер-классов и практикумов по управлению личным бюджетом, а также обучение людей с нарушением мобильности и ментальной сферы обслуживанию в банке и приложении Сбербанк Онлайн.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО СберБанк:

«В Воронежской области проживают более 200 тысяч людей с инвалидностью. Проект «Все разные. Все равные» – важный шаг в развитии инклюзивной культуры. За несколько лет инициатива зарекомендовала себя как эффективная платформа по повышению финансовой грамотности и обучению жителей региона работе с банковскими сервисами».

Ирина Гринева, директор Центра комплексной реабилитации инвалидов «Семь Ступеней»:

«В прошлом году на базе Центра мы начали внедрять абсолютно новую технологию реабилитации – «Служба сопровождаемого проживания для молодых инвалидов с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями». Эта одна из форм социализации людей с особенностями здоровья, позволяющая им впоследствии жить самостоятельно. На протяжении нескольких месяцев подопечные Центра учатся готовить, совершать покупки, убирать помещение, оплачивать коммунальные услуги и многое другое. Благодаря проекту «Все разные. Все равные» ребята быстро освоили современные банковские сервисы, которые непременно пригодятся в их дальнейшей самостоятельной жизни».

Для поддержки людей с инвалидностью на сайте Сбера размещен раздел «Особенный банк», где представлены банковские продукты, сервисы и практические советы для людей с инвалидностью.