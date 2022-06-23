Футболисты воронежского «Факела» презентовали новую форму, сыграв спектакль из петровских времен на «Гото Предистинации»

Новая форма, продемонстрированная Андреем Менделем, изящно контрастирует с кораблем петровских времен. Фото: кадр с видео

Футболисты «Факела» креативно подошли к презентации новой формы, в которой они будут выступать в Премьер-лиге. Они снялись в короткометражном фильме из петровских времен. Действие происходило на корабле «Гото Предистинация».

Сюжет фильма динамичен. Вратарь Алексей Городовой в образе Петра I важно шествует по кораблю. К нему подбегает полузащитник Владислав Мастерной в костюме офицера петровских времен. И говорит:

- Ваше величество, дозвольте явить вашему взору новые мундиры наших воинов.

И тут на палубу выходит хавбек Андрей Мендель в новой форме.

Государь император начинает задавать вопросы:

- Почему синий?

Офицер Мастерной отвечает:

- Такого цвета воды, по которым ходит наш флот.

Петр-Городовой продолжает недоумевать:

- Почему белый?

Мастерной и тут не теряется:

- Это символизирует чистоту наших помыслов.

И, наконец:

- Почему красный?

- Это огонь, который горит в наших сердцах.

Далее великий император читает на форме: «Рита!»

- Это «Пума», Ваше Величество! - поправляет Мастерной.

Далее Городовой-Петр изящно жонглирует мячом. На этом все. Также в фильме снимались Руслан Магаль и Олег Дмитриев в роли солдат.

Император все должен уметь, даже мячом жонглировать. Фото: кадр с видео

Напомним, впервые в новой форме в официальном матче футболисты «Факела» сыграют на выезде против ФК «Краснодар».