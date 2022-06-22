Воронежский «Факел» откроет сезон в Премьер-лиге гостевым матчем с «Краснодаром»

Первый матч в Премьер-лиге после 21-летнего перерыва "Факел" сыграет на красивейшем стадионе в Краснодаре. Фото с сайта ФК "Краснодар". Фото: другой источник.

В российской Премьер-лиге определились с календарем будущего сезона. «Факел» стартовую встречу проведет с ФК «Краснодар» в гостях. Напомним, именно этот город приютил воронежскую команду в начале марта, когда неожиданно мощный снегопад привел в негодность поле Центрального стадиона профсоюзов. По иронии судьбы команда с самой проблемной домашней ареной в Премьер-лиге первый матч в ней сыграет на одной из самых крутых в элите. Одно табло в Краснодаре с его многочисленными спецэффектами чего стоит!

Конкретная дата матча пока неизвестна. «Факел» сыграет с «Краснодаром» в один из трех дней с 15 по 17 июля. Любопытно, что почти ровно 11 лет назад прошла последняя игра этих команд. 17 июля 2011 года в Воронеже «Факел» победил «Краснодар» - 2:1 в рамках 1/16 финала Кубка России.

Вторая игра «Факела» пройдет в Грозном против «Ахмата» в период с 22 по 24 июля. В первом же домашнем матче, который пройдет в третьем туре, воронежская команда встретится с московским «Динамо», ставшим в прошлом сезоне обладателем бронзовых медалей. Кстати, в сезоне 2016-2017 годов, когда легендарный столичный клуб вынужден был после единственного в истории вылета из Премьер-лиге играть в ФНЛ, «Факел» обыграл динамовцев дважды. 15 октября 2016 года москвичи были биты в Воронеже – 2:1, а 6 мая 2017-го в столице – 1:0. Команды вновь встретятся в период с 29 по 31 июля.

Можно выделить и еще самые интересные матчи, предстоящие «Факелу». В четвертом туре воронежская команда сразится на выезде с ЦСКА (с 5 по 7 августа). В седьмом в Воронеже «Факел» померяется силами с московским «Спартаком» (с 26 по 28 августа).

В девятом туре воронежцам предстоит домашний матч со столичным «Локомотивом» (с 9 по 11 сентября). А в 12-м в столицу Черноземья приедет сильнейшая команда России последних лет – «Зенит» из Санкт-Петербурга (матч пройдет в один из дней с 7 по 9 октября).

Далее самые закрученные по интриге матчи ожидают «Факел» уже в 2023 году. С 10 по 12 марта наш клуб сыграет в гостях с московским «Спартаком» в рамках 19 тура. В 21-м (с 31 марта по 2 апреля) «Факел» ждет встреча на выезде с ЦСКА.

В 25 туре воронежская команда сыграет в гостях с московским «Динамо» (в период с 28 по 30 апреля). В 28-м (с 19 по 21 мая) «Факел» ждет матч в столице с «Локомотивом».

А завершится чемпионат Премьер-лиги для «Факела» круче некуда – матчем с «Зенитом» в Санкт-Петербурге 3 июня.

Полный календарь матчей Премьер-лиги сезона 2022-2023 годов смотрите здесь