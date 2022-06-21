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Общество21 июня 2022 8:50

В Воронеже оштрафовали водителя внедорожника за выезд на «встречку»

31-летний мужчина заплатит пять тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
Любителей езды на встречной полосе должны пугать не штрафы, а большая вероятность угробить свою и чужие жизни. Фото с Телеграм-канала ГУ МВД России по Воронежской области.

Любителей езды на встречной полосе должны пугать не штрафы, а большая вероятность угробить свою и чужие жизни. Фото с Телеграм-канала ГУ МВД России по Воронежской области.

Фото: другой источник.

Автоинспекторы провели проверку по поводу выложенного в соцсеть видео, где водитель «УАЗа» выехал на встречную полосу. Они выяснили, что 18 июня около 22 часов у дома № 26/7 по улице Богатырская Железнодорожного района это грубейшее нарушение правил допустил 31-летний мужчина.

Водителя оштрафовали на пять тысяч рублей. Всем неравнодушным гражданам напоминают: если вы увидели грубое нарушение правил дорожного движения, позвоните 112 или 02.

Напомним, совсем недавно за выезд на встречную полосу в самом центре Воронежа, на улице Фридриха Энгельса, оштрафовали на пять тысяч рублей водителя маршрутки № 49Б.