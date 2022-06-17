Водителя маршрутки за выезд на «встречку» в центре Воронежа оштрафовали на 5 тысяч рублей

Момент, когда нетерпеливый шофер маршрутки выезжает на встречную полосу. Фото: кадр с видео

Воронежские автоинспекторы провели проверку по факту размещения в соцсети видео с грубым нарушением правил водителем маршрутки № 49Б.

Полицейские выяснили, что 3 июня около 19 часов у дома № 7 по улице Фридриха Энгельса 63-летний житель столицы Черноземья выехал на встречную полосу. Чем поставил под угрозу и свою безопасность, и жизни ехавших в автобусе пассажиров.

- По итогам разбирательств водителя привлекли к административной ответственности. Он обязан будет заплатить штраф – 5 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.