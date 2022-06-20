В Воронеже девять многоэтажек остались без воды из-за новой утечки в Северном лесу

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Девять многоэтажек в Коминтерновском районе Воронежа снова остались без воды в понедельник, 20 июня, из-за коммунальной аварии на улице Миронова в Северном лесу. Об этом рассказали в пресс-службе "РВК-Воронеж".

Там пояснили, что водоснабжение временно ограничено по адресам:

– ул. Миронова, дома № 43, 43А, 45, 45А, 47;

– Московский пр-т, дома № 129А, 145А;

– ул. Антонова–Овсеенко, дома № 32, 32А.

Сейчас специалисты ведут работы по ликвидации утечки на стальном водоводе диаметром 600 мм в районе улицы Миронова. На месте повреждения установят свертную муфту из нержавеющего материала. Мероприятия проводятся на глубине более 2,5 метра, задействована спецтехника – 2 экскаватора, 2 автомобиля техпомощи и откачивающее оборудование.

Специалисты водоканала планируют завершить работы через 2 часа.