Жители Северного микрорайона Воронежа остались без воды

Сколько жители девяти многоэтажек будут вынуждены обходиться без воды, пока непонятно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коммунальная авария в Северном лесу привела к отключению воды в девяти многоэтажках, расположенных неподалеку. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж». Без воды вынуждены обходиться жильцы домов №№ 43, 43а, 45, 45а, 47 по улице Миронова, №№ 129а, 145а по Московскому проспекту и №№ 32, 32а по улице Антонова-Овсеенко.

Отключение воды связано с ремонтом стального водопровода в районе улицы Миронова. Там произошла утечка в трубе диаметром 600 миллиметров, проложенной на глубине двух метров. На месте аварии ведут земляные работы два экскаватора и два автомобиля техпомощи, также работники «Водоканала» задействовали мощное откачивающее оборудование для уборки воды.

Кстати, после проверки оказалось, что в Северном лесу разлилась не канализация, а чистая вода. Так что лесная подстилка отсырела, но не загрязнена отходами человеческой жизнедеятельности.