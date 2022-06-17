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Происшествия17 июня 2022 11:25

Жители Северного микрорайона Воронежа остались без воды

Ее отключили в девяти многоэтажках
Олег КУЗНЕЦОВ
Сколько жители девяти многоэтажек будут вынуждены обходиться без воды, пока непонятно.

Сколько жители девяти многоэтажек будут вынуждены обходиться без воды, пока непонятно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коммунальная авария в Северном лесу привела к отключению воды в девяти многоэтажках, расположенных неподалеку. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж». Без воды вынуждены обходиться жильцы домов №№ 43, 43а, 45, 45а, 47 по улице Миронова, №№ 129а, 145а по Московскому проспекту и №№ 32, 32а по улице Антонова-Овсеенко.

Отключение воды связано с ремонтом стального водопровода в районе улицы Миронова. Там произошла утечка в трубе диаметром 600 миллиметров, проложенной на глубине двух метров. На месте аварии ведут земляные работы два экскаватора и два автомобиля техпомощи, также работники «Водоканала» задействовали мощное откачивающее оборудование для уборки воды.

Кстати, после проверки оказалось, что в Северном лесу разлилась не канализация, а чистая вода. Так что лесная подстилка отсырела, но не загрязнена отходами человеческой жизнедеятельности.