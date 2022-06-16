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Общество16 июня 2022 11:39

Северный лес в Воронеже снова затопило сточными водами

Сейчас специалисты выясняют, какая организация обслуживает местные канализационные сети
Евгения ФРОЛОВА
Фото департамента экологии и природных ресурсов региона

Фото департамента экологии и природных ресурсов региона

Нечистоты разлились на особо охраняемой природной территории в Воронеже в среду, 15 июня. Канализационные стоки затопили часть Северного леса. Об этом сообщил департамент экологии и природных ресурсов региона.

Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия. Оказалось, что нечистотами залило около 200 кв. м.

Департамент направил в мэрию Воронежа информацию о случившемся. Там помогут установить, какая организация обслуживает здесь канализационные сети, чтобы принять меры по предотвращению поступлений стоков на природную территорию.