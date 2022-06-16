Новые инвестпроекты и цифровые технологии: воронежский губернатор подписал ряд соглашений на экономическом форуме

В регионе появятся логистический центр и свиноводческие фермы Фото: Правительство Воронежской области ВКонтакте.

В индустриальном парке «Масловский» появится новый производственно-логистический комплекс. Компания «Дорхан» намерена построить его рядом с действующим производством минераловатных плит. Проект одобрил губернатор Александр Гусев. Встреча главы региона с руководством предприятия прошла в рамках Петербургского международного экономического форума в четверг, 16 июня.

Новый комплекс разместят на участке более 49 тыс. кв.м. Сумма инвестиций превысит 450 млн рублей. Проект связан с планами компании по развитию новых направлений производства: выпуску сэндвич-панелей из пенополиизоциатурата, металлических и блочно-модульных конструкций.

Кроме того, на встрече речь шла о возможном сотрудничестве по строительству в регионе быстровозводимых объектов социальной, транспортной и жилищной инфраструктуры.

Также в планах новые инвестпроекты по свиноводству ГК «Агороэко». На форуме Александр Гусев подписал соглашение о сотрудничестве между регионом и холдингом.

Еще одно соглашение заключили главы Воронежской, Белгородской, Липецкой, Рязанской и Тамбовской областей о создании научно-образовательного центра мирового уровня по инновациям в АПК.

Важными для Воронежской области являются договоренности со Сбером, заключенные на ПМЭФ. Регион планирует применять новые цифровые технологии банка в экономике и социальной сфере.

— На рынке технологий Воронежской области мы намерены использовать продукты и платформенные решения, направленные на повышение безопасности на различных объектах. Такое сотрудничество направлено на повышение качества жизни населения Воронежской области, создание комфортной цифровой среды и повышение эффективности управленческих процессов, - пояснил Александр Гусев.

Напомним, ПМЭФ стартовал в северной столице в среду, 15 июня. Участие в нем принимают главы регионов, министры, представители крупного бизнеса. Площадка будет работать по 18 июня включительно.