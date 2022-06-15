Воронежский губернатор выступит на Петербургском международном экономическом форуме с докладом о сельском хозяйстве

Форум стартовал 15 июня Фото: с портала правительства Воронежской области.

В среду, 15 июня, стартовал ежегодный Петербургский международный экономический форум. Участие в нем примет делегация Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, в планах ряд встреч с представителями крупного бизнеса, главами федеральных структур и регионов. Намечено подписание соглашений о сотрудничестве.

В частности, Александр Гусев встретится с генеральным директором Единой системы для оплаты транспорта «Сбер Тройка» Валерией Матюхиной. Они обсудят возможности внедрения системы в Воронеже. Как отметили в пресс-службе, этот проект важен для областного центра.

Затем Александр Гусев примет участие в панельной сессии «Бюджет и налоговая политика. Новая реальность: вызовы и возможности».

Кроме того, воронежский губернатор выступит на сессии «Устойчивое сельское хозяйство: ориентир государства и бизнеса». Площадку подготовили Институт аграрных исследований, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». На сессии также выступят заместитель Министра сельского хозяйства Андрей Разин и руководители крупных аграрных предприятий.

Участники обсудят вопросы, которые лежат в плоскости биоэкономики. На сегодняшний день уровень использования зарубежных биотехнологий в России составляет от 50 до 100%. Поэтому предстоит решать вопрос внедрения природоподобных технологий, подразумевающих бережное отношение к ресурсам, в нынешних условиях.

Отметим, Петербургский международный экономический форму – одно из важнейших экономических событий страны. В этом году он будет проходить с 15 по 18 июня.