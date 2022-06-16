Следователи навестили в больнице избитую в Воронеже годовалую малышку

Фото – СУ СКР по Воронежской области

Сотрудники следственного управления СКР по Воронежской области вместе с Уполномоченным по правам ребенка в регионе Ириной Поповой навестили в больнице годовалую девочку, которую избили в семье и ее 2-летнюю сестру. Малышкам правоохранители привезли гостинцы – игрушки. Об этом сообщили в ведомстве 14 июня.

Сейчас дети находятся под постоянным присмотром медиков, их здоровью ничего не угрожает, рассказали следователи.

Напомним, ранее воронежцы заметили на улице Цимлянской на руках у мужчины ребенка, на лице которого была жуткая гематома. Очевидцы позвонили в полицию. Оказалось, девочка и ее двухлетняя сестра проживали в неблагополучной семье. В связи с непосредственной угрозой их жизни и здоровью они были незамедлительно изъяты и помещены в медицинское учреждение. А следователи по результатам проверки в отношении матери возбудили уголовное дело по п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ по факту истязания младшей дочери.

В настоящее время по ходатайству следователя СК судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ей предъявлено обвинение.