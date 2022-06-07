Воронежец увидел на улице пьяного мужчину с окровавленным ребенком на руках

Фото Светланы Маковеевой Фото: из архива «КП»

Эту чудовищную историю опубликовали 7 июня на страницах воронежских соцсетей:

- Муж шёл с работы по улице Цимлянская, 15. Во дворе дома он увидел двух пьяных мужчин и одну женщину. На руках одного из мужчин была завернут в какую-то тряпку ребенок (годовалая девочка). Муж увидел что-то странное на лице ребенка и решил подойти — на лице у малышки была огромная гематома, из которой шел гной, а глаз и вовсе не открывался.

После увиденного мужчина срочно набрал телефон скорой помощи и полиции. Оказавшиеся рядом соседи сообщили, что эта семья давно известна в округе как неблагополучная – нескольких малышей из нее уже изъяли органы опеки. По словам местных жителей, к спиртному пристрастились все - мама, бабушка, дедушка вместе выпивали. А отец семейства лежит в больнице после передозировки наркотиков. Несчастная малышка попала под руку к деду, когда раскапризничалась. Так родственник «успокоил» внучку.

В пресс-службе полиции подтвердили, что выезжали на вызов по указанному адресу 6 июня в 19.26. На месте полицейские обнаружили родителей и дедушку в состоянии алкогольного опьянения с двумя девочками, одной три, другой – годик. Детей забрали и передали врачам.

- Родители привлечены к административной ответственности за «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - сообщили в пресс-службе полиции. - По факту причинения телесных повреждений годовалой девочке ее 59-летним дедом проводится процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Кроме того, решается вопрос о лишении горе-родителей прав на двух детей.