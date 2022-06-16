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Происшествия16 июня 2022 11:37

В Воронеже за трехлетнюю девочку, которой глыба льда сломала основание черепа, могут посадить председателя ТСЖ

Сотрудники прокуратуры полагают, что женщина ничего не предпринимала для того, чтобы почистить крышу
Юрий КОЗЛОВ
Сотрудники прокуратуры на месте падения глыба льда.

Сотрудники прокуратуры на месте падения глыба льда.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В четверг, 16 июня, сотрудники прокуратуры Центрального района Воронежа передали в суд уголовное дело в отношении председателя правления ТСЖ «Красное». Женщину обвиняют в бездействии, которое, по мнению работников надзорного ведомства, привело к тяжелой травме трехлетней девочки. Напомним, 22 февраля около 17.50 у дома № 1 по улице Комиссаржевской глыба льда упала на проходивших внизу трехлетнюю девочку и ее 32-летнюю маму. У ребенка диагностировали перелом основания черепа. Ее мать тоже попала в больницу с ушибами и ссадинами рук и ног.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что крышу дома от снега и льда не очищали, из-за чего и накопилась масса наледи, сорвавшаяся вниз. В то же время тротуар под опасными участками крыши дома никто не огораживал.

Уголовное дело будут рассматривать в Центральном районном суде. Председатель ТСЖ будет отвечать по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Женщине грозит до шести лет лишения свободы. Кроме того, работники районной прокуратуры направили в суд иск в интересах пострадавшей девочки о взыскании с председателя ТСЖ компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.