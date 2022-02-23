В центре Воронежа глыба льда упала на трехлетнюю девочку

Вместе с девочкой пострадала ее 32-летняя мать Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

На улице Комиссаржевская наледь с крыши дома №1 упала на трехлетнюю девочку. ЧП произошло примерно в 18.30 во вторник, 22 февраля. Ребенка отвезли в больницу. Предварительно у нее диагностировали перелом основания черепа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Воронежской области.

В региональном СУ СК РФ добавили, что вместе с девочкой пострадала ее 32-летняя мать. Женщину также отвезли в больницу с ушибами и ссадинами рук и ног. Следователи возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Следователи намерены в ближайшее время допросить свидетелей и пострадавшую, представителей управляющей компании. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести вреда здоровью семьи.

Прокуратура взяла расследование на контроль. На место приезжал прокурор Центрального района Виктор Настаушев.

Напомним, ранее наледь упала на голову женщине на улице Плехановская у площади Заставы. Региональная Госжилинспекция выявила нарушения со стороны управляющей организации, которая вовремя не очистила крышу.