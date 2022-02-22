Крышу, с которой на жительницу Воронежа рухнула ледяная глыба, проверяли накануне ЧП

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

В государственной жилищной инспекции Воронежской области сообщили, что за сутки до ЧП с падением наледи на голову женщине на улице Плехановской у площади Заставы инспектор ведомства проводил внеплановую выездную проверку злополучного дома №49 и соседнего с ним - №47.

- По результатам проверки были выявлены нарушения, управляющей организации было выдано предписание на очистку крыш, - сообщили в ведомстве.

На руководство Управляющей компании Ленинского района составили протокол за нарушение части 2 статьи 14.1.3 КоАП.