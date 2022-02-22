Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 7:00

Крышу, с которой на жительницу Воронежа рухнула ледяная глыба, проверяли накануне ЧП

Тогла ГЖИ выдала УК предписание очистить кровлю
Ирина КАЗАНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

В государственной жилищной инспекции Воронежской области сообщили, что за сутки до ЧП с падением наледи на голову женщине на улице Плехановской у площади Заставы инспектор ведомства проводил внеплановую выездную проверку злополучного дома №49 и соседнего с ним - №47.

- По результатам проверки были выявлены нарушения, управляющей организации было выдано предписание на очистку крыш, - сообщили в ведомстве.

На руководство Управляющей компании Ленинского района составили протокол за нарушение части 2 статьи 14.1.3 КоАП.