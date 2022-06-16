В Воронежской области количество заразившихся ковидом выросло на 28 человек

Госпитализировали 38 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронежской области за сутки ковидом заразились еще 109 жителей региона. В общей сложности с начала пандемии число подхвативших вирус достигло 386 928. Такие данные представил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией в четверг, 16 июня.

Госпитализировали за сутки 38 человек. Справились с вирусом 110 человек. При этом в общей сложности болезнь победили 377 288 воронежцев. Умерших за прошедшие сутки нет. В целом же ковид унес жизни 8 320 жителей региона.

Напомним, днем ранее вирус подтвердился у 81 человека, а 86 справились с болезнью. Тогда умер от осложнений один.