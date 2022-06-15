Коронавирус в Воронежской области на утро 15 июня: 81 человек заболел, 1 умер

В ковидных стационарах за сутки появились 34 новых пациента. Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты Роспотребнадзора сообщили данные по суточной заболеваемости коронавирусом. На утро среды, 15 июня, заразился этой опасной инфекцией еще 81 житель Воронежской области (на начало дня 14 июня их было чуть больше – 83). В то же время 34 из них попали в больницу. А 14 июня госпитализированы были всего 8 человек. Всего же за время пандемии коронавирусом заболели уже 386 819 жителей Воронежской области.

При этом умер от ковидных осложнений 1 человек. 14 июня, напомним, жертв коронавируса не было. Всего в Воронежской области смертей от этой опасной болезни с начала пандемии стало уже 8 320.

Еще 86 человек выздоровели (на утро 14 июня – 65). Всего победили ковид с начала пандемии 377 157 жителей Воронежской области.