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Общество14 июня 2022 9:25

В Воронежской области за сутки выявили 83 случая ковида

Летальных исходов нет
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

За минувшие сутки в Воронежской области выявили менее 100 случаев заражений ковидом. Положительные тесты получили 83 пациента. 8 из них госпитализировали. Новыми данными поделились в федеральном оперативном штабе 14 июня.

Всего с начала пандемии более чем за два года в регионе зафиксировали 386,7 тысяч случаев COVID-19.

О том, что ковид отступает, свидетельствуют и данные по летальным исходам. За последние 24 час медики не констатировали ни одного смертельного случая. Всего же с 2020 года скончались 8 319 человек от осложнений этой страшной болезни.

В то же время вылечившимися за сутки были признаны 65 человек. Всего выявлено выздоровлений – 377 092.