Воронежский «Факел» 23 июня сыграет с ФК «Ростов»

со страницы ФК "Факел" ВКонтакте. Фото: другой источник.

23 июня «Факел» сыграет с «Ростовом» в гостях. Контрольный матч пройдет в закрытом режиме. Об этом сообщили на странице ФК «Факел» ВКонтакте. Напомним, клуб из Ростова-на-Дону готовит к новому сезону главный тренер сборной России Валерий Карпин. Свою игровую карьеру он начинал как раз в «Факеле».

Пока известно еще о двух играх «Факела» в рамках подготовки нашего клуба к сезону в Премьер-лиге. 9 июля в подмосковном городе Бронницы воронежская команда померяется силами с московским «Торпедо». Скорее всего, клубы сыграют двумя составами в первую и вторую половину дня.