Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт15 июня 2022 12:38

Воронежский «Факел» 23 июня сыграет с ФК «Ростов»

Матч состоится в Ростове-на-Дону в закрытом режиме
Юрий КОЗЛОВ
со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Фото: другой источник.

23 июня «Факел» сыграет с «Ростовом» в гостях. Контрольный матч пройдет в закрытом режиме. Об этом сообщили на странице ФК «Факел» ВКонтакте. Напомним, клуб из Ростова-на-Дону готовит к новому сезону главный тренер сборной России Валерий Карпин. Свою игровую карьеру он начинал как раз в «Факеле».

Пока известно еще о двух играх «Факела» в рамках подготовки нашего клуба к сезону в Премьер-лиге. 9 июля в подмосковном городе Бронницы воронежская команда померяется силами с московским «Торпедо». Скорее всего, клубы сыграют двумя составами в первую и вторую половину дня.