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Спорт14 июня 2022 15:01

Воронежский «Факел» сыграет два матча с московским «Торпедо» 9 июля

Обе встречи состоятся в подмосковных Бронницах
Юрий КОЗЛОВ
со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Фото: другой источник.

9 июля «Факел» проведет генеральную репетицию старта в Премьер-лиге. Точнее, сразу две. Наша команда померяется силами в первой и второй половине дня с московским «Торпедо». Вероятно, как всегда в таких случаях, клубы сыграют двумя составами – основным и дублирующим. Матчи пройдут в подмосковном городе Бронницы, где торпедовцы проводят предсезонные сборы.

Кстати, в этот же день в Санкт-Петербурге в матче за Суперкубок сразятся будущие самые статусные соперники «Факела» - питерский «Зенит» и московский «Спартак». Обычно через неделю после такой игры стартует и чемпионат Премьер-лиги. Пока точной даты первого тура нет. Ряд источников сообщают, что стартовые матчи пройдут в период с 15 по 17 июля.