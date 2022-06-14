Воронежский «Факел» сыграет два матча с московским «Торпедо» 9 июля

со страницы ФК "Факел" ВКонтакте. Фото: другой источник.

9 июля «Факел» проведет генеральную репетицию старта в Премьер-лиге. Точнее, сразу две. Наша команда померяется силами в первой и второй половине дня с московским «Торпедо». Вероятно, как всегда в таких случаях, клубы сыграют двумя составами – основным и дублирующим. Матчи пройдут в подмосковном городе Бронницы, где торпедовцы проводят предсезонные сборы.

Кстати, в этот же день в Санкт-Петербурге в матче за Суперкубок сразятся будущие самые статусные соперники «Факела» - питерский «Зенит» и московский «Спартак». Обычно через неделю после такой игры стартует и чемпионат Премьер-лиги. Пока точной даты первого тура нет. Ряд источников сообщают, что стартовые матчи пройдут в период с 15 по 17 июля.