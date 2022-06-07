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Общество7 июня 2022 6:58

Директор воронежских кладбищ не смог оспорить отстранение от работы

Суд отклонил жалобу Андрея Хаустова
Ирина КАЗАНИНА
Фото Килькин Артем

Фото Килькин Артем

Фото: из архива «КП»

Воронежский областной суд оставил без удовлетворения жалобу директора «Администации воронежских кладбищ» Андрея Хаустова на отстранение от работы на время проведения предварительного следствия.

Напомним, руководителя заподозрили в покушении на взятку в декабре прошлого года. По версии следствия, Хаустов потребовал за оформление земельного участка на одном из закрытых городских кладбищ для умершей пожилой женщины 500 тысяч рублей. Действовал Хаустов, по данным следователей, через посредника – женщину, занимающуюся организацией похорон. Она получила деньги от родственников умершей. При передаче их шефу обоих задержали в ходе совместной операции ФСБ и полиции.