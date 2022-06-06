В Воронеже стартовало благоустройство Петровской набережной

Фото мэрии Воронежа

В областном центре началась реализация масштабного и значимого проекта – благоустройство Петровской набережной. Его воплощает в жизнь филиал «Россети Центр» – «Воронежэнерго». Об этом рассказал мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале 6 июня.

Глава города подчеркнул свое доверие подрядчику:

– Предприятие получило серьезный опыт подобных работ на проспекте Революции, является крупным и финансово устойчивым, а значит, точно сможет воплотить проект независимо от внешних обстоятельств. В нынешних условиях это очень важно.

Фото мэрии Воронежа

Сейчас начались подготовительные работы. Специалисты устанавливают ограждение первого участка территории от Чернавского моста в направлении пристани. Ведется также завоз материалов, начат демонтаж старого плиточного покрытия.

Напомним, проект Петровской набережной предусматривает организацию общественных зон – с прогулочными площадками у воды, пешеходными и велодорожками, а также площадок для спорта и детских игр.

– Уверен, что по итогам завершения работ территория обретет новую жизнь, станет востребована и любима воронежцами, – пояснил Вадим Кстенин.