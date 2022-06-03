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Общество3 июня 2022 10:16

Число пострадавших в ДТП с автозаком в Воронеже выросло до 11

Авария произошла на улице Кольцовской 2 июня
Евгения ФРОЛОВА
Фото: Александр Очеретяный.

Фото: Александр Очеретяный.

Число пострадавших в ДТП с автозаком в Воронеже выросло до 11 человек. Десять пострадавших после получения медпомощи направили на амбулаторное лечение, один человек госпитализирован. Об этом ТАСС сообщила представитель БСМП №1.

Ранее в ГУ МВД по Воронежской области официально сообщили о четверых пострадавших. Собственный источник при этом подтвердил, что пятеро заключенных действительно получили медпомощь в больнице, их травмы не значительные.

Напомним, ДТП случилось около 15:00 четверга, 2 июня, на пересечении улиц Кольцовская и 9 Января. Автозак столкнулся с легковушкой Opel. От удара автозак лег на бок.