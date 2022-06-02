В Воронеже после столкновения с иномаркой перевернулся автозак

Автозак завалился на бок. Фото: Александр Очеретяный. Фото: другой источник.

Днем 2 июня в центре Воронежа перевернулся автозак. ДТП произошло около 15.00 на пересечении улиц Кольцовской и 9 Января.

По предварительным данным полиции, со служебным автомобилем, предназначенным для перевозки заключенных, столкнулся «Опель». Автозак перевернулся.

- В результате ДТП пострадали четыре сотрудника, находящихся в служебном транспортном средстве. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.