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Происшествия2 июня 2022 12:46

В Воронеже после столкновения с иномаркой перевернулся автозак

ДТП произошло в центре города
Ярослав ИВАНОВ
Автозак завалился на бок. Фото: Александр Очеретяный.

Автозак завалился на бок. Фото: Александр Очеретяный.

Фото: другой источник.

Днем 2 июня в центре Воронежа перевернулся автозак. ДТП произошло около 15.00 на пересечении улиц Кольцовской и 9 Января.

По предварительным данным полиции, со служебным автомобилем, предназначенным для перевозки заключенных, столкнулся «Опель». Автозак перевернулся.

- В результате ДТП пострадали четыре сотрудника, находящихся в служебном транспортном средстве. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Четырем полицейским понадобилась медицинская помощь. Фото: Александр Очеретяный.

Четырем полицейским понадобилась медицинская помощь. Фото: Александр Очеретяный.

Фото: другой источник.