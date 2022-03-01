Заболеваемость ковидом в Воронежской области за неделю снизилась на 30%

За последнюю неделю коронавирус нашли почти у 24,8 тысяч воронежцев. Это на 30,9% меньше, чем за предыдущие семь дней. Об этом рассказал глава регионального управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев на заседании областного оперативного штаба 1 марта.

По его словам, среди взрослого населения снизилась заболеваемость на 31%, в возрастной группе от 18 до 39 лет на 42,8%, среди детей от 7 до 14 лет на 34%.

Это позволило облздраву постепенно закрывать центры первичного осмотра при подозрении на COVID-19. О чем доложил руководитель департамента Александр Щукин. Из 26 работу завершили три. В ковидных стационарах Воронежской области сейчас остаются заняты 3009 койко-мест.

Также по итогам оперштаба губернатор Александр Гусев согласовал ряд послаблений. В частности, заполняемость концертных залов увеличивается до 80%, работа фудкортов возобновится, а зрителей пустят на спортивные соревнования.