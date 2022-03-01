В Воронеже эвакуировали еще один крупный торговый центр

Вечером во вторник, 1 марта, объявили экстренную эвакуацию в еще одном крупном торговом центре в Воронеже. Это «Армада», что расположена на улице Героев Сибиряков, возле Юго-Западного рынка. Об этом сообщила в редакцию «Комсомольской правде» сотрудник одного из магазинов. Людей попросили из здания ТЦ по громкой связи около 18:30.

ТЦ «Армада» за последнюю неделю стал уже пятым крупным торговым центром, который эвакуировали «по звонку» о минировании. Сначала это был Сити-парк «Град» вечером 25 февраля. Затем, 27 февраля, в воскресенье, выводили людей из «Галереи Чижова», «Максимира» и «Солнечного рая». По счастью, тревога во всех случаях оказалась ложной.