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Происшествия27 февраля 2022 12:50

Воронежцы сообщили об эвакуации торговых центров "Солнечный рай" и "Галерея Чижова"

Причина пока неизвестна
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

27 февраля воронежцы сообщили в редакцию, что оперативные службы оцепили торговый центр "Солнечный рай". Посетителей комплекса эвакуировали около 12 часов дня.

Сейчас наши читатели сообщают, что в данный момент идет эвакуация другого крупного торгового центра - Галереи Чижова. В чем причина эвакуации, посетителям не объяснили.

В силовых ведомствах пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, вечером пятницы 25 февраля эвакуировали торговый центр "Град" - после анонимного сообщения о минировании. Торговый комплекс открылся только после 13 часов следующего дня.

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