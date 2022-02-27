Воронежцы сообщили об эвакуации торговых центров "Солнечный рай" и "Галерея Чижова"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

27 февраля воронежцы сообщили в редакцию, что оперативные службы оцепили торговый центр "Солнечный рай". Посетителей комплекса эвакуировали около 12 часов дня.

Сейчас наши читатели сообщают, что в данный момент идет эвакуация другого крупного торгового центра - Галереи Чижова. В чем причина эвакуации, посетителям не объяснили.

В силовых ведомствах пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, вечером пятницы 25 февраля эвакуировали торговый центр "Град" - после анонимного сообщения о минировании. Торговый комплекс открылся только после 13 часов следующего дня.