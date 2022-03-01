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Общество1 марта 2022 12:20

Росавиация продлила запрет на полеты в Воронеж и из него до 8 марта

Ограничения будут действовать до 3.45 Международного женского дня
Олег КУЗНЕЦОВ
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Самолеты в Воронеж и из столицы Черноземья не будут летать еще, как минимум, неделю.

Самолеты в Воронеж и из столицы Черноземья не будут летать еще, как минимум, неделю.

Фото: Константин ИВШИН

В Росавиации сообщили о продлении запретов полетов в Воронеж и из столицы Черноземья до 3.45 вторника, 8 марта. Ранее сообщали, что рейсы самолетов отменят также до 3.45, но 2 марта. Таким образом, запрет продлили ровно на шесть суток.

Напомним, что воздушное пространство над Воронежской областью закрыли с 24 февраля. Власти приняли такое решение из-за начала военной спецоперации на Украине. Также приостановили работу еще нескольких аэропортов на юге России. Временно запрещены полеты в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Геленджик, Элисту, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск и Симферополь.