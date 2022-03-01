В Воронежской области сокращают койки для ковид-пациентов

190 коек оказались уже не нужны. Фото: из архива «КП»

В стационарах Воронежской области продолжают сокращать койко-места для пациентов с коронавирусом. Так, за минувшие сутки их стало меньше на 190. Всего сейчас в стационарах развернуто 3839 мест, а неделей ранее их было 4029. Об этом 1 марта рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Там пояснили, что принимают тяжелых пациентов с COVID-19 на базе 32 больниц. На лечении в них находится 3 009 пациентов с осложнениями.

Между тем, санврачи констатируют – пятая волна пандемии пошла на спад. За последние сутки количество пациентов, у которых оказались положительные тесты, снизилось до 2110 человек. А сутками ранее их было более 3000.