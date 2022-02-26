В регионе скончалось еще 15 воронежцев с ковидом

Фото из архива КП
Фото: Из архива "КП"
В Воронежской области за минувшие сутки медики не смогли спасти жизни еще 15 пациентов. Все они скончались от осложнений, вызванных ковидом. Свежей статистикой поделился федеральный оперштаб 26 февраля.
Всего с начала пандемии, начавшейся в 2020-м году, число жертв опасного, вечно мутирующего вируса достигло в регионе 7 560 человек.
Между тем, санврачи констатируют, что в регионе начала снижаться заболеваемость. Так, за сутки положительные тесты определили у 3 209 человек.