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Общество26 февраля 2022 10:16

В регионе скончалось еще 15 воронежцев с ковидом

Общее число жертв вируса достигло 7 560 пациентов
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области за минувшие сутки медики не смогли спасти жизни еще 15 пациентов. Все они скончались от осложнений, вызванных ковидом. Свежей статистикой поделился федеральный оперштаб 26 февраля.

Всего с начала пандемии, начавшейся в 2020-м году, число жертв опасного, вечно мутирующего вируса достигло в регионе 7 560 человек.

Между тем, санврачи констатируют, что в регионе начала снижаться заболеваемость. Так, за сутки положительные тесты определили у 3 209 человек.