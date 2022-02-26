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Общество26 февраля 2022 9:22

В Воронежской области за сутки ковид нашли у 3 209 человек

Суточный прирост заболевших идет на спад
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

За последние 24 часа коронавирус определили еще у 3 209 воронежцев. Свежие данные опубликовал федеральный оперштаб в субботу, 26 февраля.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 323 971 случай ковида.

Между тем, уже можно говорить, что пятая волна заболеваемости пошла на спад. К примеру, днем ранее медики выявили 3 442 заболевших. А две недели назад их количество доходило до 5-6 тысяч.

Также губернатор Воронежской области разрешил организованным группам детей и детским спортивным командам выезжать за пределы региона.