Послабление ковидных ограничений в Воронеже: детским группам разрешили выезд за пределы региона

Фото правительства Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев 24 февраля издал новый указ о дальнейшем послаблении коронавирусных ограничений на территории региона. В частности, документ разрешает выезд за пределы области организованных групп детей, в том числе и детских спортивных команд.

Возвратились за парты школьники 5-11 классов, которых ранее переводили на дистанционное обучение.

Напомним, в связи со снижением ежедневного прироста новых больных ковидом, власти региона задумались об отмене QR-кодов. По словам главы региона, это может произойти уже в ближайшие недели.