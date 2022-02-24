Воронеж
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье24 февраля 2022 14:20

Послабление ковидных ограничений в Воронеже: детским группам разрешили выезд за пределы региона

А средние и старшие классы вернулись за парты
Ирина КАЗАНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото правительства Воронежской области

Фото правительства Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев 24 февраля издал новый указ о дальнейшем послаблении коронавирусных ограничений на территории региона. В частности, документ разрешает выезд за пределы области организованных групп детей, в том числе и детских спортивных команд.

Возвратились за парты школьники 5-11 классов, которых ранее переводили на дистанционное обучение.

Напомним, в связи со снижением ежедневного прироста новых больных ковидом, власти региона задумались об отмене QR-кодов. По словам главы региона, это может произойти уже в ближайшие недели.